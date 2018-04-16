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Участковый Савеловского отчитался перед жителями
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Участковый Савеловского отчитался перед жителями 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
В одном из дворов на 2-й Квесисской улице состоялась отчетная встреча участкового уполномоченного полиции с населением, посвященная итогам работы в 2017 году. Капитан полиции Дмитрий Голованов рассказал о наиболее распространенных правонарушениях, представил статистику. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по САО.
— На мероприятии присутствовали начальник ОМВД России по Савеловскому району подполковник полиции Александр Головачев, командир ОБ ДПС ГИБДД подполковник полиции Александр Белоусов, а также около 60 местных жителей, — уточнил представитель пресс-службы.
Член общественного совета при УВД по САО Ринат Набиуллин выразил благодарность участковому Дмитрию Голованову за добросовестное выполнение обязанностей. (мю)
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