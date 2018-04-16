Ещё
Check Point: 97% компаний не готовы к кибератакам Пятого поколения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Check Point: 97% компаний не готовы к кибератакам Пятого поколения 

Anti-Malware.ru 45 минут назад
Компания Check Point представила результаты исследования 2018 Security Report. В отчете представлены киберугрозы, с которыми сталкиваются организации различных отраслей.
2018 Security Report опирается на данные многочисленных исследований среди ИТ-директоров и руководителей бизнеса, а также отчетов Check Point’s Threat Cloud и Threat Intelligence Report. Исследование охватывает все современные угрозы, направленные на различные отрасли, такие как здравоохранение, промышленность и государственные структуры. Согласно отчету 2018 Security Report, более 300 мобильных приложений, распространяющихся через официальные магазины, содержат вредоносный код. Также специалисты Check Point отмечают, что количество облачных угроз, атак криптомайнеров, уязвимостей MacOS и IoT-устройств продолжает расти.
«Сегодня мы наблюдаем новое поколение кибератак — это многовекторные, крупномасштабные и стремительно распространяющиеся атаки «Пятого поколения» (GenV), — отмечает Питер Александер, директор по маркетингу Check Point Software Technologies. — 77% ИБ-директоров выразили обеспокоенность тем, что организации не готовы к таким современным кибератакам и что подавляющее большинство инфраструктур безопасности компаний безнадежно устарели».
Чтобы получить больше информации о современном ландшафте киберугроз, Check Point опросила 443 ИТ и ИБ-специалистов по всему миру о вызовах, с которыми они сталкиваются, отражая атаки «Пятого поколения». Результаты исследования показали, что защита большинства компаний отстаёт на 10 лет и как минимум на два поколения от современных кибератак Gen V. Это говорит о глобальной повсеместной уязвимости перед атаками «Пятого поколения». Эксперты Check Point подготовили 2018 Security Report, который содержит сведения, решения и рекомендации для предотвращения кибератак «Пятого поколения».
«Согласно данным 2018 Security Report, кибератаки Gen V становятся все более частыми, — отметил Дуг Кахил, руководитель группы и старший аналитик по кибербезопасности Enterprise Strategy Group. — Риску подвержены все: медицинские учреждения, государственные сервисы, крупные корпорации и т.д. Сегодня 97% компаний не обладают решениями, способными противостоять кибератакам Gen V, и это нужно менять».
Anti-Malware.ru: последние новости
Злоумышленники взломали казино через умный термометр Киевлянин требовал 10 000 гривен за разблокировку аккаунтов Instagram Госдума планирует запретить госзакупки оборудования и ПО из США
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва назвала виновника химатаки в Сирии246
Трамп предъявил России новое обвинение355
МИД предупредил россиян об угрозе31
Кремль призвал россиян не играть в прятки519
Ответ США признали губительным для россиян123
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение