Впервые за 100 лет на крейсере «Аврора» отслужена Божественная литургия

МОСКВА , 16 апр — РИА Новости . 15 апреля в храме Николая Чудотворца на крейсере «Аврора» впервые за 100 лет была отслужена Божественная литургия.

Литургия в храме Николая Чудотворца на крейсере «Аврора»

В комментарии РИА Новости отец Александр отметил, что на литургии присутствовали воспитанники Нахимовского военно-морского училища, члены экипажа и командование корабля.

"У этих людей есть твердое христианское православное мировоззрение, и они пришли на службу, потому что молитва Богу является важной частью их внутренней духовной жизни", — сказал протоиерей Александр Ткаченко.

По словам отца Александра, теперь службы в храме Николая Чудотворца на крейсере «Аврора» будут проходить регулярно.

"Это, конечно, не приходской храм, туда не могут приходить все жители. Это храм, находящийся на борту боевой единицы, корабля Балтийского флота. В основном в службах будут принимать участие члены экипажа и командование корабля, а также воспитанники Нахимовского морского училища", — отметил протоиерей Александр Ткаченко.

Литургия в храме Николая Чудотворца на крейсере «Аврора»

Комментируя историческое значение первой за 100 лет литургии на крейсере «Аврора», отец Александр назвал прошедшую службу актом примирения людей разных взглядов и разных сословий.

"С «Авророй» ассоциировалось начало революции и начало страшной эпохи нашей страны. Во время литургии совершается молитва поминовения всех, и тех кто был на стороне красных, и тех кто был на стороне белых. И тех, кто видел будущее страны в продолжение прежнего строя, и тех, кто хотел изменить правящий строй. Наверное, для православных людей это является актом исторического примирения людей разных взглядов и разных сословий", — отметил протоиерей Александр Ткаченко.