Благодаря обращению жительницы восстановлено освещение в подъезде

Специалисты помогают вешняковцам решать проблемы с неисправным освещением.

В частности, жительница Вешняков Надежда Ерышева уведомила районную администрацию о том, что в одном из подъездов дома 16 корпус 2 по Косинской улице освещение работает не полностью. По её информации, между первым и вторым, вторым и третьим этажами около мусоропровода, а также на четвёртом и на двенадцатом этажах у лифта не горят лампочки. Она попросила ответственных за это работников заменить их.