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Благодаря обращению жительницы восстановлено освещение в подъезде
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Трамп предъявил России новое обвинение

Благодаря обращению жительницы восстановлено освещение в подъезде 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Специалисты помогают вешняковцам решать проблемы с неисправным освещением.
В частности, жительница Вешняков Надежда Ерышева уведомила районную администрацию о том, что в одном из подъездов дома 16 корпус 2 по Косинской улице освещение работает не полностью. По её информации, между первым и вторым, вторым и третьим этажами около мусоропровода, а также на четвёртом и на двенадцатом этажах у лифта не горят лампочки. Она попросила ответственных за это работников заменить их.
Сотрудники управляющей компании выполнили все необходимые работы, на перечисленных этажах были установлены новые лампы. В настоящий момент осветительные приборы находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом жительнице рассказал глава управы района Вешняки Сергей Махов.
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