В Пскове стартует традиционный марафон «Экс-бум»

Традиционный марафон «Экс-бум» в Пскове стартует в рамках просветительского проекта «Довмонтов город». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году, проходящем в России как Год волонтера, традиции проведения волонтерских экскурсий и просветительских мероприятий в городе Пскове исполняется 5 лет. И очередной экскурсионный марафон, посвященный историко-культурному наследию Пскова, традиционно стартует накануне Международного дня памятников и исторических мест.

Экскурсии, квесты и просветительские мероприятия для горожан и гостей города проведут как опытные экскурсоводы, так и начинающие. Ряды волонтеров в этом году пополнят студенты, обучающиеся по программе профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» Псковского государственного университета.

Эта единственная на сегодняшний день в Псковской области программа профессиональной переподготовки экскурсоводов, которая впервые начала работать на историческом факультете Псковского государственного университета.

Управление культуры администрации города Пскова приглашает принять участие в следующих экскурсиях:

17 апреля

«Петровские бастионы» возле памятника Ленину. Сбор на площади Ленина в 11.00. 15.00. «Довмонтов город» (на английском языке) возле плана-схемы в Кремле. 16.00. «Покровский угол» возле церкви Покрова и Рождества в Покровском углу. 17.00. «Храмы древнего Пскова» возле памятника Княгине Ольге в Детском парке.

18 апреля

16.15. «Прогулка по псковскому кремлю». Сбор возле Приказных палат. 16.15. «Прогулка по набережной Псковы». Сбор у Рыбницкой башни

19 апреля

15.30. «Между веками, между мостами». Сбор возле церкви Покрова и Рождества в Покровском углу. 17.00. «Псков и Ганза: древность и современность». Сбор возле кинотеатра Октябрь.

20 апреля

19.00. «Довмонтов город» возле карты в Кремле.

21 апреля

12.00 «Доходные дома по Октябрьскому проспекту» возле памятника Княгине Ольге в Детском парке.

22 апреля

10.00. Кремль возле плана-схемы в Кремле.

Заявку на участие в экскурсии можно направить не позднее, чем за три часа до её начала на электронный адрес dovgorod@yandex.ru, указав фамилию имя и контактный телефон. По каждой заявке будет отправлено подтверждение об участии в бесплатной экскурсии с присвоением номера участника.

В случае отсутствия подтверждающей информации можно обратиться к координатору по тел. 8-953-236-560-9 или в группу «ВКонтакте»: www.vk/dovmontgorod