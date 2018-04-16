За пропаганду отказа от лечения ВИЧ-инфекции будут штрафовать 

Минздрав России разрабатывает законопроект о введении административной ответственности в виде штрафов от 2 тысяч для граждан до 50 тысяч для организаций за пропаганду «ВИЧ-диссидентства».
Как говорится в пояснительной записке, имеющейся в распоряжении «Интерфакса», проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» предусматривает установление ответственности за распространение информации, содержащей призывы отказаться от мер профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, Минздрав предлагает дополнить статью 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) частью 9, в соответствии с которой к административной ответственности будут привлечены лица и организации за распространение такой информации посредством зрелищных мероприятий, посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета и сетей подвижной радиотелефонной связи.
В случае пропаганды «ВИЧ-диссидентства» негражданами РФ после взимания штрафа их ожидает административное выдворение за пределы России. Рассмотривать подобные правонарушения будет Роспотребнадзор. Планируемый срок вступления законов в силу — январь 2019 года.