Москалькова считает нужным законодательный запрет на участие школьников в акциях протеста

При этом Москалькова обратила внимание на нарушения прав граждан должностными лицами, отказывающими в согласовании митингов, шествий и пикетов.

"Уполномоченные органы публичной власти зачастую нарушают сроки вынесения отказов в согласовании публичных мероприятий или вообще игнорируют уведомления, притом что сроки их подачи вполне достаточны для того, чтобы обеспечить условия проведения публичных акций, в том числе минимизировать помехи уличному движению и принять иные меры безопасности", — указывается в докладе. Омбудсмен считает, что " указанные нарушения должны рассматриваться как воспрепятствование реализации защищаемого Конституцией Российской Федерации права граждан и объединений на свободу мирных собраний и получать принципиальную оценку со стороны органов прокуратуры ".

Москалькова также поддержала предложения представителей правозащитного сообщества, требующих обеспечить видеофиксацию действий сотрудников правоохранительных органов во время публичных мероприятий. Она поддерживает их предложение совершенствовать законодательство и правоприменительную практику в этой сфере. «В частности, на сотрудников правоохранительных органов можно возложить обязанность видеофиксации исполнения ими должностных обязанностей во время проведения публичных акций», — отмечается в докладе.

Кроме того, омбудсмен поддержала предложения Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в части уточнения уведомительного порядка проведения публичных мероприятий. «Отказы в согласовании проведения мирных собраний и демонстраций могут быть только по основаниям, установленным федеральным законом; установление конкретного, своевременного срока отказа в проведении публичного мероприятия, который позволял бы при возникновении расхождения интересов органов власти и организаторов найти достаточное время для поиска компромиссного решения», — говорится в докладе.