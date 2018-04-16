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Центры госуслуг составили график загруженности
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Центры госуслуг составили график загруженности 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
Графики средней загруженности обновили в центре государственных услуг «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное. Результаты определили на основе данных за первые три месяца 2018 года.
Как отметила в разговоре с редактором газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра «Мои документы» Екатерина Репина, самым оптимальным временем являются утренние и послеобеденные часы по четвергам и воскресеньям.
— Среднее время ожидания приема в центрах госуслуг — всего 3 минуты, — рассказала Екатерина Андреевна, — но если случай тяжелый и на ожидание придется потратить более 15 минут, то, чтобы сделать ожидание еще более комфортным, таким посетителям предлагают бесплатный кофе.
Напомним, что буквально на прошлой неделе в «Моих документах» района Орехово-Борисово Северное начали раздавать брошюры «Грамотный гражданин». Подробно прочитать об этом можно на страницах газеты «Борисовские пруды».
Фото: «Мои документы»
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