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Распечатать материалы для «Бессмертного полка» помогут сотрудники центра госуслуг
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Распечатать материалы для «Бессмертного полка» помогут сотрудники центра госуслуг 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Многофункциональный центр «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное поможет жителям подготовиться к самой масштабной военной акции «Бессмертный полк».
В течение всего года сотрудники центра государственных услуг распечатывали все необходимые документы: фотографии, письма и фронтовые истории.
— Центры госуслуг с удовольствием помогут внести всю имеющуюся информацию в электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра «Моих документов» Екатерина Репина. — Ведь мы хотим сохранить память о героях Великой Отечественной войны для будущего поколения.
Напомним, что многофункциональный центр района Орехово-Борисово Северное находится по адресу: ул. Ясеневая, д. 8.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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