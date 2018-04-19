Распечатать материалы для «Бессмертного полка» помогут сотрудники центра госуслуг 

Многофункциональный центр «Мои документы» района Орехово-Борисово Северное поможет жителям подготовиться к самой масштабной военной акции «Бессмертный полк».
В течение всего года сотрудники центра государственных услуг распечатывали все необходимые документы: фотографии, письма и фронтовые истории.
— Центры госуслуг с удовольствием помогут внести всю имеющуюся информацию в электронную книгу памяти «Бессмертный полк — Москва», — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» представитель пресс-центра «Моих документов» Екатерина Репина. — Ведь мы хотим сохранить память о героях Великой Отечественной войны для будущего поколения.
Напомним, что многофункциональный центр района Орехово-Борисово Северное находится по адресу: ул. Ясеневая, д. 8.