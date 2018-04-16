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В Вешняках следят за профилактикой наркомании
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Трамп предъявил России новое обвинение

В Вешняках следят за профилактикой наркомании 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
В течение 2017 года сотрудниками ОМВД России по району Вешняки было составлено в общей сложности 18 административных протоколов по статье 14.16 КРФ об административных правонарушениях. Об этом сообщил глава управы Сергей Махов.
Указанной статьей предусматривается наказание за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и иной спиртосодержащей продукции.
По словам главы управы, в нашем районе проводилась значительная работа для того чтобы не допустить распространение наркотиков среди подростков и предотвратить вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ.
Сергей Михайлович указал, что в 2017 году в образовательных организациях Вешняков было проведено 58 профилактических лекций, в ходе которых школьникам рассказывали о вреде употребления наркотических и психотропных веществ, а также о правовых последствиях преступлений в сфере их незаконного распространения. Кроме того, в каждой школе района имеются информационные материалы по профилактике наркомании и токсикомании.
Особое внимание уделялось тем несовершеннолетним, которые уже состоят на учёте за употребление наркотических веществ или алкогольных напитков, а также за курение. Все они получили направления для консультации у врача-нарколога в детском наркологическом центре.
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