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Воронеж присоединится к всероссийскому интернет-маршу «Честь Победы»
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Воронеж присоединится к всероссийскому интернет-маршу «Честь Победы» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Горожане смогут увековечить память о подвиге предка в сети. Всероссийский интернет-марш увековечивания памяти гражданских и военных подвигов времён Великой отечественной войны «Честь Победы» стартует в четверг, 3 мая. Воронежцы смогут опубликовать на интернет-платформе стенапризнаний.рф историю о подвиге предка, прикрепив его фотографию как в молодом возрасте, так и уже в послевоенные годы. Акция будет действовать до 10 мая включительно. В дни проведения интернет-марша при перерепосте в соцсети каждая история будет сопровождена стикером «Честь Победы». Все опубликованные рассказы навсегда останутся в интернете. Организаторы попросили участников акции отмечать в тегах свой город или область. Так история появится не только на федеральной стене признаний, но и на стене признаний города и области. Несмотря на то, что старт интернет-марша запланирован на 3 мая, россияне уже начали публиковать рассказы о подвигах своих бабушек и дедушек. Жителей Воронежской области среди них пока нет.
В День Победы, 9 мая, воронежцы присоединятся к ещё одной патриотической акции — «Бессмертный полк». Она пройдёт в регионе уже в пятый раз. Специально к масштабной акции жители региона смогут бесплатно распечатать и отсканировать фотографии своих родственников, участвующих в Великой Отечественной войне, во всех многофункциональных центрах «Мои документы». Дарья Крымова
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