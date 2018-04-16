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Детская площадка на Алтушке вновь стала безопасной для игр
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Детская площадка на Алтушке вновь стала безопасной для игр 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» во дворе дома №97 по Алтуфьевскому шоссе привели в порядок детскую площадку — отремонтировали качели. О выполнении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«В настоящее время выполнены работы по ремонту качелей. Детская площадка и малые архитектурные формы находятся в надлежащем состоянии», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)
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