Детская площадка на Алтушке вновь стала безопасной для игр

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» во дворе дома №97 по Алтуфьевскому шоссе привели в порядок детскую площадку — отремонтировали качели. О выполнении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев

«В настоящее время выполнены работы по ремонту качелей. Детская площадка и малые архитектурные формы находятся в надлежащем состоянии», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)