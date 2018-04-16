Алтайские власти просят аграриев в 2018 году посеять в два раза меньше гречихи

БАРНАУЛ , 16 апреля. / ТАСС /. Запас гречихи прошлого урожая в Алтайском крае таков, что его хватит еще на 2019 год, из-за чего цена на нее упала фактически в три раза. В связи с этим власти региона просят крестьян сократить объемы посевных площадей этой культуры в этом году практически в два раза — до 360 — 380 тыс. гектаров, сообщил в понедельник на пресс-конференции первый заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов

"Запасы гречихи на начало 2018 года в крае составляли 1 млн 15 тыс. тонн — плюсом 217 тысяч к началу 2017 года. По гречихе даже стыдно сказать, если говорить о том, какая цена была в прошлом году и в этом: на сегодня тонна стоит 6138 рублей, отклонение (в минус) — 10122 рубля. Мы неоднократно говорили, что нельзя увлекаться гречихой — такие объемы не то что Россия , но и другие территории не в состоянии потребить, так что, конечно будем [рекомендовать снижать посевы]", — сказал Лукьянов, отметив, что в прошлом году, несмотря на предупреждения, крестьяне посеяли гречиху плюсом на 174 тыс. гектарах.

Зампредседателя краевого правительства отметил, что снижение посевов гречихи в два раза было бы оптимальным для аграрной отрасли региона. Сложная ценовая ситуация на рынке сегодня складывается и по другой важнейшей для края культуре — пшенице, также из-за больших объемов урожая. По данным Лукьянова, на начало года запасы зерна в крае в целом составляли 4 млн 954 тыс. тонн — это 122% к прошлогоднему уровню, то есть плюсом в регионе было 884 тыс. тонн, из которых 460 тысяч тонн пшеницы «давили» на рынок. В то же время, есть положительный результат — рост по переработке крупяных культур произошел по всей линейке продукции, по итогам трех месяцев он составляет 18 — 22%.

Подготовка к посевной

В крае ведется подготовка к весенним полевым работам. Хозяйства обеспечены семенами — 585 тыс. тонн, 96% проверено на всхожесть. Необходимо более 93 тыс. тонн дизтоплива, около 15 тыс. тонн бензина, обеспеченность ими на сегодня — более 75%, однако, по словам Лукьянова, напрягает ценовая составляющая: по отношению к прошлому году цена топлива выросла на 20%. На посевной будут задействованы не менее 16,5 тыс. тракторов, более 6 тыс. грузовых авто, 880 посевных комплексов.

Лукьянов отметил, что режим ЧС, который действует из-за паводка с 27 марта, не внесет коррективы на начало посевной. Главная задача, по его словам, сохранить влагу, чем и занимаются аграрии. Посевная должна начаться и пройти в оптимальные агрономические сроки, более того — три хозяйства уже вышли в поля на подготовительные работы на 3 — 4 дня раньше, хотя обычно выходят 18 — 20 апреля.

Общие объемы посевов в Алтайском крае, обладающем самой большой пашней в стране в 6,5 млн гектаров, не уменьшатся, и составят, как и в прошлом году, 5,4 млн гектаров. Яровой сев необходимо провести на территории около 4,8 тыс. гектаров, предполагается, что высокомаржинальными культурами (соей, рапсом, кукурузой), будет засеяно больше площадей.

Господдержка аграриев

Зампредседателя правительства Алтайского края отметил, что ситуация по льготным кредитам для аграрного сектора в этом году складывается лучше, чем в прошлом — Минсельхоз доверил решать этот вопрос краю с 10 банками самостоятельно, чтобы ускорить процесс получения средств. Край получил увеличение лимита на льготное кредитование — это 455 млн рублей. В итоге региональные агропредприятия заключили договоры на кредитные ресурсы по ставке до 5% на 6,2 млрд рублей.

На сегодня ведется отбор и согласование с банками заявок на получение льготных инвестиционных кредитов на приобретение техники. Уже подано 168 заявок подано на 3 млрд 720 млн рублей. Кроме того, в этом году хозяйства региона получают серьезную поддержку от федерального центра в объеме, как и в прошлом году, не менее 3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд уже доведены на счета крестьян. Это погектарные субсидии, поддержка на один килограмм молока, поддержка племенным хозяйствам, на производство говядины, гранты начинающим фермерам.