Аграрии Алтайского края приступили к посевной

По данным администрации, подготовка к весенним полевым работам в крае идет в нормальном рабочем режиме. По словам первого заместителя председателя правительства Алтайского края Александра Лукьянова, хозяйства в полном объеме обеспечены семенами зерновых культур, общая потребность в которых составляет 585 тысяч тонн. В настоящее время завершается проверка качества семян.

"Для проведения весенних полевых работ аграриям Алтайского края необходимо более 93 тысяч тонн дизельного топлива, около 15 тысяч тонн бензина. В настоящее время обеспеченность горюче-смазочными материалами соответствует прошлогоднему уровню и превышает 75% от необходимого объема. По состоянию на начало текущей недели, хозяйства приобрели 46 тысяч тонн минеральных удобрений, поставки этих ресурсов продолжаются", — говорится в сообщении.

"Технические возможности позволяют слаженно и качественно провести весь комплекс весенних полевых работ. Будет задействовано не менее 16,5 тысячи тракторов, более 6 тысяч грузовых автомобилей, 880 посевных комплексов, около 7 тысяч сеялочных агрегатов", — отметил Лукьянов.

По его словам, в конце прошлой недели работу на полях уже начали сельхозпредприятия трех районов края.

В этом году перечисление господдержки аграриям началось в рекордно ранние сроки. Всего на эти цели в 2018 году предусмотрено не менее 3,5 миллиарда рублей. Посевные площади в Алтайском крае сохранятся на уровне 2017 года и составят 5,4 миллиона гектар. Яровой сев проведут на площади 4,8 миллиона гектар. В структуре посевов возможны изменения за счет увеличения площадей высокомаржинальных культур, таких как подсолнечник, соя, рапс, чечевица и кукуруза на зерно.

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