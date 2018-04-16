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Жителям Восточного Дегунина расскажут о донорстве с позиции гражданской ответственности
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Жителям Восточного Дегунина расскажут о донорстве с позиции гражданской ответственности 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В городской поликлинике № 188 в Восточном Дегунине 18 апреля состоится лекция врача-методиста Павлиновой А. Н. «Донор как гражданская ответственность перед обществом». Об этом сообщил сотрудник пресс-службы медицинского учреждения.
— Лекция приурочена к Национальному дню донора в России, который отмечается ежегодно 20 апреля, — рассказал представитель пресс-службы. — Этот день посвящен не только самим донорам, но и врачам, которые организуют работу на станциях переливания крови. О социальной миссии донорства для врачей и граждан поговорят на лекции.
Слушателей будут ждать к 14.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.
Напомним, поликлиника № 188 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 40. (мю)
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