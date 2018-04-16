Жителям Восточного Дегунина расскажут о донорстве с позиции гражданской ответственности

В городской поликлинике № 188 в Восточном Дегунине 18 апреля состоится лекция врача-методиста Павлиновой А. Н. «Донор как гражданская ответственность перед обществом». Об этом сообщил сотрудник пресс-службы медицинского учреждения.

— Лекция приурочена к Национальному дню донора в России , который отмечается ежегодно 20 апреля, — рассказал представитель пресс-службы. — Этот день посвящен не только самим донорам, но и врачам, которые организуют работу на станциях переливания крови. О социальной миссии донорства для врачей и граждан поговорят на лекции.

Слушателей будут ждать к 14.00. Вход свободный, приглашаются все желающие.

Напомним, поликлиника № 188 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 40. (мю)