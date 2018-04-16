СМИ: протестующие в Афинах попытались снести памятник президенту США Трумэну 

ТАСС, 16 апреля. Участники протестов против ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии попытались повалить с постамента памятник бывшему президенту США Гарри Трумэну в центре Афин. Об этом в понедельник сообщил телеканал Skai.
По его данным, группа из примерно 40 протестующих предприняла попытку сноса памятника при помощи веревок, однако полиция применила слезоточивый газ. Как отмечает телеканал, как минимум двое протестующих пострадали.
14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. По данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение правительственными войсками химического оружия в сирийском городе Дума. В тот же день в Сирию прибыла группа экспертов ОЗХО для расследования инцидента.