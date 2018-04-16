СМИ: протестующие в Афинах попытались снести памятник президенту США Трумэну

По его данным, группа из примерно 40 протестующих предприняла попытку сноса памятника при помощи веревок, однако полиция применила слезоточивый газ. Как отмечает телеканал, как минимум двое протестующих пострадали.