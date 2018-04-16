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Не производимые в России препараты не включат в санкционный список — Госдума
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Не производимые в России препараты не включат в санкционный список — Госдума 

Москва24 55 минут назад
Фото: Москва24
Сегодня, 16 апреля, в Госдуме обсудят введение ответных санкций против США.
Совет нижней палаты парламента рассмотрит законопроект, который позволит правительству ограничивать ввоз американских товаров на территорию России. Такой документ подготовили лидеры четырех фракций и спикер Вячеслав Володин.
С большой вероятностью под запрет попадут алкогольная и табачная продукция, изготовленная в США. Наиболее обсуждаемым оказались возможные ограничения на ввоз лекарств. Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в эфире радиостанции Москва FM напомнил, что окончательное решение еще не принято и ответные меры обсуждаются. Это касается и перечня препаратов, который может попасть в санкционный список.
"Важно понять всем то, что на те препараты, которые в России еще не производится, эти препараты не будут включены в санкционный список… С другой стороны, надо понимать, что в последние годы фармацевтическая промышленности в России достаточно активно развивается, и по большому счету около 80 процентов препаратов, по данным экспертной оценки, которые можем производить в нашей стране", — заявил он. Никакие меры, которые принесли бы ущерб россиянам, не могут быть приняты, заключил Говорин.
США ввели санкции против 24 россиян, среди которых были бизнесмены и высокопоставленные чиновников, фигурировавшие в опубликованном ранее «кремлевском списке». Всего под ограничения попали 38 россиян. В их числе оказались Алексей Миллер, Андрей Костин, Виктор Вексельберг, Владимир Богданов, Кирилл Шамалов, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
Ограничения обернулись убытками для российских миллиардеров. Потери богатейших из них за день составили 12 миллиардов долларов. Рынок акций в России обрушился. Уточнялось, что больше всего пострадали бумаги компаний "Русал", En+ и Сбербанка.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не будет скоропалительно отвечать на санкции США. По его мнению, во главу угла нужно ставить собственные интересы страны.
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