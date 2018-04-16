Не производимые в России препараты не включат в санкционный список — Госдума

Сегодня, 16 апреля, в Госдуме обсудят введение ответных санкций против США

Совет нижней палаты парламента рассмотрит законопроект, который позволит правительству ограничивать ввоз американских товаров на территорию России . Такой документ подготовили лидеры четырех фракций и спикер Вячеслав Володин

С большой вероятностью под запрет попадут алкогольная и табачная продукция, изготовленная в США. Наиболее обсуждаемым оказались возможные ограничения на ввоз лекарств. Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в эфире радиостанции Москва FM напомнил, что окончательное решение еще не принято и ответные меры обсуждаются. Это касается и перечня препаратов, который может попасть в санкционный список.

"Важно понять всем то, что на те препараты, которые в России еще не производится, эти препараты не будут включены в санкционный список… С другой стороны, надо понимать, что в последние годы фармацевтическая промышленности в России достаточно активно развивается, и по большому счету около 80 процентов препаратов, по данным экспертной оценки, которые можем производить в нашей стране", — заявил он. Никакие меры, которые принесли бы ущерб россиянам, не могут быть приняты, заключил Говорин.

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