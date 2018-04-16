Куда по ночам вывозят топливо с НПЗ в Капотне

Вокруг Московского нефтеперерабатывающего завода уже несколько месяцев наблюдается какая-то непонятная активность, сообщили «Ридусу» очевидцы.

По их словам, с начала февраля к воротам НПЗ в Капотне подъезжают автоцистерны, по три-четыре машины за ночь. По оценкам, таким образом с НПЗ вывозится не менее 40 тонн топлива в сутки.

Судя по регистрационным знакам на тягачах и телефонным номерам на автоцистернах, машины прибыли из Польши (и возможно, туда же и убывают).

На расспросы «гражданских журналистов» водители лишь «загадочно улыбаются», отвечая, что в цистернах перевозится сжиженный газ. Поляки сетуют на перебои с газом в Европе, начавшиеся после прекращения украинского транзита, но ни о чем более говорить не хотят.

Улыбок тебе, НПЗ Если речь идет именно о сжиженном природном газе (СПГ), то ничего криминального МНПЗ не делает, уверен первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин

«Производство СПГ в России в разы превышает спрос на него: у нас лишь малая доля автомобилей заправляется газом. Но попутный газ нефтезаводы неизбежно производят в качестве побочного продукта, и его куда-то надо девать. Поэтому российские НПЗ готовы продавать газ куда-угодно, поскольку сжигать его — это варварство и транжирство», — сказал он «Ридусу».

Чтобы понять, как устроена система сбыта продукции конкретно на МНПЗ, который попал в поле зрения доброхотов «Ридуса», мы обратились непосредственно к представителям завода.

Управление корпоративных коммуникаций МНПЗ официально подтвердило «Ридусу», что завод в самом деле поставляет различное топливо за рубеж: в страны Европы, Азии и Америки, потому что в этих частях света расположено 1859 АЗС, с которыми у завода заключены контракты на поставки топлива.

АО «Газпромнефть-МНПЗ» производит более 30 наименований товарной продукции, включая неэтилированный автомобильный бензин, дизельное топливо, битумы, пропан-пропиленовую, бутан-бутиленовую фракции и др. Реализацией нефтепродуктов занимаются профильные дочерние предприятия Компании «Газпромнефть» , которые, в том числе, используют автотерминалы Московского НПЗ, а также железнодорожный транспорт и бункеровочные суда. Польшей география реализации не ограничивается, — сообщили на предприятии.

По данным МНПЗ, завод снабжает топливом зарубежные автозаправки под брендами GAZPROM и NIS Petrol.

Не навреди внутреннему рынку

«По тем данным, которые у ФАС имеются на сегодня, Газпромнефть не должна официально экспортировать топливо в Европу; экспорт идет только в страны Центральной Азии. Про то, что топливо продается в Польшу, мы первый раз слышим», — удивился он.

Если МНПЗ вывозит топливо в Европу, это может означать, что завод предоставляет в государственные органы недостоверную отчетность, предполагает чиновник. Это может говорить о том, что НПЗ торгует в ущерб внутреннему рынку.

Чтобы цены на бензин не росли как на дрожжах, на рынке должен быть баланс спроса и предложения. Если нефтепродукты в больших объемах уходят за рубеж, это неизбежно приводит к росту цен на внутреннем рынке.

«С одной стороны, НПЗ — коммерческое предприятие, и в России для них внутренний рынок не премиальный, существует так называемый экспортный приоритет. Поэтому государство и регулирует объемы экспорта углеводородов с помощью вывозных пошлин, чтобы не допускать дисбаланса спроса и предложения внутри страны», — говорит Махонин.

По его словам, «Газпромнефть» ранее обязалась поставлять на внутренний рынок не менее 120% от объема топлива, направляемого на экспорт.

«Прямого запрета на экспорт топлива мы выписать для НПЗ не можем. Но учитывая, что сейчас по всей стране идет ремонт заводов, в этот период чрезмерное увлечение экспортом нефтегазопродуктов может привести к их нехватке на внутреннем рынке», — опасается представитель ФАС.

ФАС намерена проверить, что происходит на МНПЗ, в течение двух недель, пообещал он.

В конец марта «Совет по товарным рынкам» (некоммерческое партнерство, которое объединяет независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России) заявил, что крупные нефтяные компании намеренно ограничивают предложение топлива на рынке, создавая искусственный дефицит и провоцируя рост цен по всей цепочке: от оптовиков и АЗС до конечных потребителей — промышленных компаний и сельхозпроизводителей.