Ещё
Буйство красок: в сердце столицы Вьетнама расцветают цветочные поля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Буйство красок: в сердце столицы Вьетнама расцветают цветочные поля 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Десятки цветов одновременно распустились на площади в 70 000 квадратных метров около самого большого озера Ханоя Своими необыкновенно яркими оттенками цветочные поля возле Западного озера Ханоя привлекают внимание многочисленных прохожих и туристов.
Цветовод Nguyen Thu Thuy сказал, что цветочные поля занимают площадь в 70 000 квадратных метров. Летом этот район всегда погружён в воду и покрыт цветами лотоса. Но когда лотос начинает засыхать и грязь высыхает, то для привлечения туристов местные жители придумали отличную идею — выращивание сезонных цветов.
Начиная с Лунного Нового года, известного как Тэт, который во Вьетнаме является большим праздником, десятки цветов, таких как петунии, герани, розы и подсолнухи, расцветают яркими красками под солнечным светом.
Сделайте вдох полной грудью и ощутите чудесный тонкий аромат, прежде чем погрузиться в это цветущее великолепие и не забудьте взять с собой камеру, чтобы сделать потрясающие по красоте снимки.
Цветоводы ежедневно заняты обрезкой и поливом цветов. С семенами цветов, импортируемых из США, Европы и Индонезии, постоянно проводятся эксперименты, чтобы увидеть, насколько хорошо они адаптируются к погоде, перед тем, как их высаживать в большом количестве.
Климат в северном Вьетнаме характеризуется солнечным летом и холодной зимой, что создаёт некоторую проблему для цветоводов. «Мы должны искать различные сорта цветов, которые устойчивы к погодным условиям, чтобы сад расцветал круглый год», — сказал Thuy.
Живописный вид цветочного сада напоминает знаменитую деревню цветов Sa Dec в дельте Меконга. Прогулка по великолепным цветочным полям займёт у вас несколько часов.
Чтобы прогуляться и пофотографироваться среди цветов, в сад приходят более тысячи посетителей ежедневно, входной билет стоит 80 000 VND (3,5 USD) с человека. Источник: vnexpress.net
Вьетнам сегодня: последние новости
Во Вьетнаме не хватает переводчиков русской литературы Бизнесменов в Нячанге попросили убрать русские вывески Пять рыбацких деревень Вьетнама, которые очаровывают нетронутой красотой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки376
Трамп предъявил России новое обвинение131
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии146
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Кобзон доставлен в больницу59
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение