Буйство красок: в сердце столицы Вьетнама расцветают цветочные поля

Десятки цветов одновременно распустились на площади в 70 000 квадратных метров около самого большого озера Ханоя Своими необыкновенно яркими оттенками цветочные поля возле Западного озера Ханоя привлекают внимание многочисленных прохожих и туристов.

Цветовод Nguyen Thu Thuy сказал, что цветочные поля занимают площадь в 70 000 квадратных метров. Летом этот район всегда погружён в воду и покрыт цветами лотоса. Но когда лотос начинает засыхать и грязь высыхает, то для привлечения туристов местные жители придумали отличную идею — выращивание сезонных цветов.

Начиная с Лунного Нового года, известного как Тэт, который во Вьетнаме является большим праздником, десятки цветов, таких как петунии, герани, розы и подсолнухи, расцветают яркими красками под солнечным светом.

Сделайте вдох полной грудью и ощутите чудесный тонкий аромат, прежде чем погрузиться в это цветущее великолепие и не забудьте взять с собой камеру, чтобы сделать потрясающие по красоте снимки.

Цветоводы ежедневно заняты обрезкой и поливом цветов. С семенами цветов, импортируемых из США , Европы и Индонезии , постоянно проводятся эксперименты, чтобы увидеть, насколько хорошо они адаптируются к погоде, перед тем, как их высаживать в большом количестве.

Климат в северном Вьетнаме характеризуется солнечным летом и холодной зимой, что создаёт некоторую проблему для цветоводов. «Мы должны искать различные сорта цветов, которые устойчивы к погодным условиям, чтобы сад расцветал круглый год», — сказал Thuy.

Живописный вид цветочного сада напоминает знаменитую деревню цветов Sa Dec в дельте Меконга. Прогулка по великолепным цветочным полям займёт у вас несколько часов.

Чтобы прогуляться и пофотографироваться среди цветов, в сад приходят более тысячи посетителей ежедневно, входной билет стоит 80 000 VND (3,5 USD) с человека. Источник: vnexpress.net