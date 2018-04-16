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Луценко подсидел Холодницкого
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Луценко подсидел Холодницкого 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом глава ГПУ Юрий Луценко сообщил на брифинге.
Обязанности главы САП Назара Холодницкого разделили между собой его заместитель и генпрокурор.
По его словам, Холодницкий решил уйти в отпуск и гарантировал, что предоставит объяснения и будет сотрудничать с Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров.
«САПом руководит сейчас первый заместитель Холодницкого (Максим Грищук), но здесь есть одна очень специфическая ситуация…», — сказал он.
Луценко объяснил, что заместитель выполняет не все обязанности председателя, а только те, которые касаются деятельности непосредственно САП. Полномочия Холодницкого как заместителя генпрокурора частично взял на себя сам Луценко, поскольку его заместители или кто-либо другой из ГПУ не имеет права выполнять эту работу.
«Это очень маленькие функции, например, подписи по подозрениям относительно отдельной категории подозреваемых», — отметил генпрокурор.
По словам Луценко, в отсутствие Холодницького он также будет подписывать изменения в состав группы прокуроров.
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