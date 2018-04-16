Комиссия МГД рекомендовала принять закон о штрафах за содействие нелегальной миграции

Комиссия по безопасности Московской городской думы на заседании в понедельник рекомендовала принять в целом законопроект о введении уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции, передает корреспондент РИАМО

Ранее Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции. За содействие нелегальной миграции законопроектом предусматривается штраф в размере до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет.

«Прошу поддержать поправки и принять документ в целом, он вносится от комиссии», — сказала председатель комиссии по безопасности Инна Святенко