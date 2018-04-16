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Комиссия МГД рекомендовала принять закон о штрафах за содействие нелегальной миграции
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Комиссия МГД рекомендовала принять закон о штрафах за содействие нелегальной миграции 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Комиссия по безопасности Московской городской думы на заседании в понедельник рекомендовала принять в целом законопроект о введении уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции, передает корреспондент РИАМО.
Ранее Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции. За содействие нелегальной миграции законопроектом предусматривается штраф в размере до 200 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до трех лет.
«Прошу поддержать поправки и принять документ в целом, он вносится от комиссии», — сказала председатель комиссии по безопасности Инна Святенко.
Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников‏ сообщил, что Москва борется с первопричинами нелегальной миграции, а не с последствиями. За последние годы в столице был принят ряд важных мер, которые способствовали сокращению числа нелегальных мигрантов. В частности, создан многофункциональный миграционный центр и ликвидированы центры притяжения нелегальных мигрантов — закрыты несколько десятков рынков, легализован рынок такси.
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