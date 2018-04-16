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На озере в Нальчике построят спортивный комплекс
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На озере в Нальчике построят спортивный комплекс 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
На берегу одного из пяти искусственных озер в Нальчике планируют построить спортивно-рекреационный комплекс. В этом году планируется обустроить территорию пляжа.
Проект строительства комплекса обсуждался на заседании городского совета по предпринимательству. Его реализацией собирается заняться компания «МК „Строй 07“, сообщается на сайте городской администрации.
Возвести спортивный объект планируют на втором озере, за гостиницей „Нарт“, которое сейчас находится в запущенном состоянии. В планах инвестора — реконструкция пляжного комплекса, строительство аквапарка, создание детских и игровых площадок, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также обустройство лодочной станции и зоны семейного отдыха.
Первую часть работ планируется завершить в 2018 году: инициатор проекта собирается обустроить бесплатный городской пляж с необходимой инфраструктурой.
Кроме того, члены совета, обсудив будущий внешний вид комплекса, предложили выполнить его в виде арт-объекта с этнографическими элементами.
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