Госдума в мае найдёт управу на VPN-сервисы

На площадке думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи в мае обсудят предложения по борьбе с VPN — технологиями, позволяющими обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх запрещённой. Сейчас этот способ активно используют россияне после того, как 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение заблокировать на территории России доступ к Telegram.

— Сергей Михайлович, получается, что пока VPN официально не запрещены, люди, их использующие, закон не нарушают?

— Де-юре вы, конечно, правы. Но на самом деле это не так. Вы же понимаете, что если человек обходит фактически закон, то он поступает неправильно. Это всё называется хитрость и уловки. Лично я такого поведения не приемлю.

— Так, может быть, уже следует ввести ответственность за использование VPN?

— Считаю, что в первую очередь это предмет для дискуссии. Понимаю, что вы ждёте от меня такого ответа: да, сейчас мы пропишем штрафы для всех граждан, пользующихся заблокированными ресурсами в обход. Но нет, я не могу такого утверждать.

Вы же понимаете, что если человек обходит фактически закон, то он поступает неправильно.

Но мы видим, что в данном случае не получается обеспечить полную блокировку запрещённого мессенджера, а потому я ранее предложил регистрировать на уровне провайдера те каналы, которые дают к нему доступ. Вопрос дискуссионный, и в мае мы его решим.

— Знаю, что вы сами пару дней назад демонстративно удалили со своего телефона Telegram. Для чего вы это сделали?

— Это не было подготовленной акцией, но я продемонстрировал, что я уважаю российские законы и рекомендую всем так действовать. Сейчас мяч на стороне Роскомнадзора , который имеет на руках решение суда. Я повёл себя как законопослушный гражданин, а вот очень бы хотелось посмотреть, насколько провайдеры готовы исполнять те решения, которые мы для них, в том числе законодательно, готовим.

— Ваши коллеги тоже удалили мессенджер со своих гаджетов?

— Этого не знаю, лично я не вёл Telegram-каналов и не переписывался, а использовал только для передачи фотографий. Но меня при этом удивило, что многие СМИ и популярные политики, спортсмены стали всерьёз обсуждать вопрос обхода блокировки, предписание к которой вынес российский суд. ​— Россияне боятся, что блокировка лишит их возможности оперативного общения…

— Это всё ерунда. Уверен, что граждане особо ничего не потеряют. Если сегодня аудитория Telegram его оставит окончательно, то завтра же образуется в каком-то другом мессенджере.

— Вы думаете, что для пользователей Telegram он будет отдельным?

— Нет, конечно. Но у нас есть очень хорошие альтернативы, и они всем известны. Я же лишь пытаюсь объяснить, что бравировать своими возможностями действовать в обход закона как минимум странно, как максимум недопустимо.

Напоминает ту ситуацию, которая сложилась с моим законопроектом о курительных кабинах в аэропортах. То есть все те, кто начал использовать VPN для Telegram, напоминают курильщиков, которым запретили дымить в местах большого скопления людей и они стали курить в туалетах. Мол, какие мы молодцы: нам запрещают, а мы находим способы эти запреты обойти.