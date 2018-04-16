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Кусок прозрачного тюля вместо платья и гигантские ботфорты: Рианна хвастается ультра смелым образом
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Кусок прозрачного тюля вместо платья и гигантские ботфорты: Рианна хвастается ультра смелым образом 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
В последние месяцы Рианна совершенно перестала обращать внимание на тех, кто стыдит ее фигуру, и, похоже, напротив, хочет подразнить хейтеров еще сильнее — иначе объяснить некоторые ее выходы в свет просто не получается. На днях певица приехала на фестиваль Коачелла в очень провокационном наряде, который пользователи интернета сразу же охарактеризовали как… тюлевую занавеску.
На новых снимках, опубликованных у певицы в Instagram, Рианна позирует в прозрачном наряде, действительно похожем на тюль с окон, и огромных ботфортах Y/Project в тон своему одеянию. Поклонники певицы уже привыкли к ее эпатажным нарядам и необычному вкусу, а сама Рианна только рада удивлять своим внешним видом и худеть, похоже, совсем не планирует.
Публикация от badgalriri (@badgalriri)
15 Апр 2018 в 12:52 PDT  drag.
Публикация от badgalriri (@badgalriri)
15 Апр 2018 в 11:54 PDT  extra af. #chella18
Публикация от badgalriri (@badgalriri)
15 Апр 2018 в 11:38 PDT  В этом году музыкальный фестиваль Коачелла проходит с 13 по 22 апреля в Лос-Анджелесе и уже собрал огромную плеяду звезд первой величины, а хэдлайнером фестиваля выступила Бейонсе, которая тоже поразила поклонников смелыми нарядами. попкорнnews
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