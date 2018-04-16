Кусок прозрачного тюля вместо платья и гигантские ботфорты: Рианна хвастается ультра смелым образом

В последние месяцы Рианна совершенно перестала обращать внимание на тех, кто стыдит ее фигуру, и, похоже, напротив, хочет подразнить хейтеров еще сильнее — иначе объяснить некоторые ее выходы в свет просто не получается. На днях певица приехала на фестиваль Коачелла в очень провокационном наряде, который пользователи интернета сразу же охарактеризовали как… тюлевую занавеску.

На новых снимках, опубликованных у певицы в Instagram, Рианна позирует в прозрачном наряде, действительно похожем на тюль с окон, и огромных ботфортах Y/Project в тон своему одеянию. Поклонники певицы уже привыкли к ее эпатажным нарядам и необычному вкусу, а сама Рианна только рада удивлять своим внешним видом и худеть, похоже, совсем не планирует.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

15 Апр 2018 в 12:52 PDT drag.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

15 Апр 2018 в 11:54 PDT extra af. #chella18

Публикация от badgalriri (@badgalriri)