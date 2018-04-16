Ещё
Кострому решили украсить авторским пауком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Кострому решили украсить авторским пауком 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме появится огромный паук, узнал KOSTROMA.TODAY. Такой арт-объект решили разместить неподалеку от набережной.
Благоустройство Костромы в самом разгаре. В этом году горожан и туристов ждет еще один новый арт-объект. Он расположится на улице Чайковского примерно посередине сквера, который спускается к Волге.
«На этом месте у нас установлена будет большая паутина с пауком, который протягивает в своих лапах горшок с цветами. Для того, чтобы это было какое-то новое место, где можно сфотографироваться людям, потому что сзади него будет живописный зеленый склон», — рассказывает телекомпании «Русь» директор МКУ «Чистый город» Юлия СМИРНОВА.
Авторы говорят, что в этом сквере живет множество насекомых, поэтому паук гармонично впишется в существующий ландшафт.
Большая уборка Костромы стартовала 10 апреля.
В городе убирают газоны в парках и скверах, красят скамейки и урны, а также обновляют различные сооружения.
Kostroma.Today: последние новости
Костромичи обсуждают дико грязные улицы «Ростелеком» поддержал Премию «Блогер Года. Центр России» Костромичам предлагают создать женский «Бессмертный полк»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки376
Трамп предъявил России новое обвинение131
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии146
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Кобзон доставлен в больницу59
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение