Кострому решили украсить авторским пауком

Костроме появится огромный паук, узнал KOSTROMA.TODAY. Такой арт-объект решили разместить неподалеку от набережной.

Благоустройство Костромы в самом разгаре. В этом году горожан и туристов ждет еще один новый арт-объект. Он расположится на улице Чайковского примерно посередине сквера, который спускается к Волге.

«На этом месте у нас установлена будет большая паутина с пауком, который протягивает в своих лапах горшок с цветами. Для того, чтобы это было какое-то новое место, где можно сфотографироваться людям, потому что сзади него будет живописный зеленый склон», — рассказывает телекомпании «Русь» директор МКУ «Чистый город» Юлия СМИРНОВА

Авторы говорят, что в этом сквере живет множество насекомых, поэтому паук гармонично впишется в существующий ландшафт.

Большая уборка Костромы стартовала 10 апреля.

В городе убирают газоны в парках и скверах, красят скамейки и урны, а также обновляют различные сооружения.