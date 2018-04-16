«Пространство подготовки новой власти»: форум МГЕР стартовал в Казани

Республике Татарстан стартовал федеральный образовательный форум «Молодой Гвардии „Единой России“». Для участия в мероприятии в Казань прибыли более тысячи участников: форумчанам предстоит сформировать стратегию МГЕР до 2021 года, а также обсудить подготовку к избирательным кампаниям 2018 и 2019 годов.

«"Молодая Гвардия» — это пространство возможностей, для тех, кому не все равно", — так охарактеризовал организацию председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов , открывая форум.

«Молодая Гвардия» — это пространство подготовки новой власти, и какой будет эта власть завтра, через 10, 20 лет, зависит от вас. Я хочу, чтобы вы верили в себя, чтобы никогда не сдавались, были сильными, побеждали и верили в свои победы. Вы нужны стране! И я желаю вам успехов.

В свою очередь член президиума Госсовета Республики Татарстан Юрий Камалтынов в ходе открытия форума напомнил, что ничего подобного во времена его молодости не происходило, поэтому форумчанам он «искренне, от души, завидует». «Надеюсь, что дни у вас будут интересные, насыщенные, а самое главное — эффективные», — добавил Камалтынов.

Глава Росмолодежи Александр Бугаев также поздравил участников форума:

Современная молодежная политика открывает широкие возможности для талантливых, образованных, творческих молодых людей, стремящихся к участию в решении важнейших общенациональных задач. Уверен, что ваш Форум послужит хорошей площадкой для предметного обсуждения наиболее острых и актуальных вопросов, волнующих современную молодежь, говорится в сообщении главы Росмолодежи.

В ближайшие дни форумчан ждет насыщенная образовательная программа и развлекательные мероприятия. Онлайн-трансляция форума МГЕР и актуальная информация о мероприятии доступна в соцсетях организации.