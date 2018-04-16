Хозяин выбросил собаку с восьмого этажа. Новоуренгойцы несут деньги на операцию

В ночь с 14 на 15 апреля из окна восьмого этажа неадекватный новоуренгоец выбросил четвероного питомца. «Красный Север» нашел свидетеля трагедии.

19-летний Вадим Пожер засиделся в соцсетях, внезапно глубокую тишину ночи нарушил странный хлопок.

— Он был таким громким, что казалось, будто кто-то выстрелил, а затем раздался жуткий собачий визг, настолько страшный и отчаянный, что я не выдержал и рванул на улицу. На этот вопль выбежали еще люди, и все помчались к месту, где лежала собака, — вспоминает Вадим.

— Немного оглядевшись, я понял, что при ударе, собака описалась, и кровь у нее идет из мочевого пузыря, — продолжил собеседник. — Аккуратно завернув ее в ковер, принесенный соседями, отнес в подъезд, переживая, что ее могут разорвать стаи бродячих псов.

Затем вызвали полицию, которая оперативно подъехала и стала интересоваться владельцем собаки. Квартиру быстро установили, однако дверь там никто и не открыл. По словам соседей, владелец собаки недавно вернулся из мест заключения, и пользуется дурной славой. То жену изобьет, то на людей бросается.

Пока Вадим Пожер писал заявление в полицию, раненую обследовали в клинике «Ласка».

— Животное поступило в состоянии средней тяжести с множественными переломами. Особенно пострадали мочевой пузырь и кишечник. У собаки множественные переломы задних конечностей, бедренной, берцовой и малой берцовой костей. А мелкие кости сильно поранили кожу, оставив глубокие сквозные раны, — рассказала ветеринар Даниэла Куксина.

Такой Геру привезли 15 апреля в ветлечебницу

Облегчив страдания несчастной капельницами и обезболивающими, ее забрали на передержку в приют «Подари мне жизнь», где продолжают обкалывать антибиотиками. Собака, которой дали кличку Гера, уже идет на поправку, ест и пьет, самостоятельно ходит.

— Ей нужен уход, внимание и забота. Если найдется человек, готовый взять на себя ответственность, то мы ее прооперируем и установим конструкцию, чтобы травмированная лапка восстановилась. Если же нет, то вынуждены будем ампутировать лапу. Сейчас, находясь под опекой волонтеров, она чувствует себя удовлетворительно. Неравнодушные горожане уже стали приносить деньги для поддержки покалеченного питомца.

— Это радует, что люди так быстро отозвались на помощь. Но мы пока не готовы открыть счет по сбору средств, так как состояние собаки требует тщательного наблюдения, — подчеркнули в приюте.