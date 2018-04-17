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В Екатеринбурге началась проверка после отравления школьников
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В Екатеринбурге началась проверка после отравления школьников 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Прокуратура Свердловской области начала проверку, после того как за медицинской помощью обратились семь учащихся одной из школ Екатеринбурга, передает РИА "Новости".
Как отмечается, речь идет о школе N85, организатором питания в которой является ЕМУП "Золушка".
"…за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось семь учащихся, преимущественно из начальных классов, с аналогичными симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых заболели школьники.
Ранее в детском саду N111 Невского района Санкт-Петербурга была зафиксирована вспышка кишечной инфекции.
"Зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции. Заболели дети четырех-семи лет. Первые случаи зарегистрированы 2 апреля. Клинически заболевания протекают в виде легких и средней степени тяжести форм острых гастроэнтеритов", — говорится в сообщении.
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