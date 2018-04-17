В Екатеринбурге началась проверка после отравления школьников

Как отмечается, речь идет о школе N85, организатором питания в которой является ЕМУП "Золушка".

"…за последние несколько дней за медицинской помощью обратилось семь учащихся, преимущественно из начальных классов, с аналогичными симптомами: с жалобами на боль в животе, рвотой, недомоганием", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства, при которых заболели школьники.

Ранее в детском саду N111 Невского района Санкт-Петербурга была зафиксирована вспышка кишечной инфекции.