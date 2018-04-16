Пятиклассники из Некрасовки побывали в музее обороны Москвы

Обучающиеся 5 «А» класса школы № 2048 посетили Государственный музей обороны Москвы . Экскурсионная программа «Оружие защитников Москвы» ознакомила ребят с наиболее распространенными образцами стрелкового оружия Красной Армии в период битвы за Москву.

«Ребята не только рассмотрели, но и подержали в руках знаменитый револьвер системы «Наган», пистолет ТТ и легендарный пистолет-пулемет Шпагина. Пятиклассникам рассказали об истории создания некоторых видов оружия, используемого во время Великой Отечественной войны, особенностях его конструкции и применения в боевых условиях», — говорится на сайте школы. (вт)