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Пятиклассники из Некрасовки побывали в музее обороны Москвы
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Пятиклассники из Некрасовки побывали в музее обороны Москвы 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
Обучающиеся 5 «А» класса школы № 2048 посетили Государственный музей обороны Москвы. Экскурсионная программа «Оружие защитников Москвы» ознакомила ребят с наиболее распространенными образцами стрелкового оружия Красной Армии в период битвы за Москву.
«Ребята не только рассмотрели, но и подержали в руках знаменитый револьвер системы «Наган», пистолет ТТ и легендарный пистолет-пулемет Шпагина. Пятиклассникам рассказали об истории создания некоторых видов оружия, используемого во время Великой Отечественной войны, особенностях его конструкции и применения в боевых условиях», — говорится на сайте школы. (вт)
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