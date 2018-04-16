Русская канадка умерла в Москве после пластики

По информации издания, 41-летняя женщина, родившаяся в Барнауле , но постоянно проживающая в Канаде, приехала в российскую столицу, что сделать несколько пластических операций.

Так, примерно три недели назад женщина исправила форму носа, а на прошлой неделе — форму груди в клинике на Троицкой улице. После второго хирургического вмешательства у пациентки, по предварительным данным, развился анафилактический шок, утром 14 апреля ее госпитализировали в одну из больниц Москвы, а два дня спустя женщина скончалась.