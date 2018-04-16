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Русская канадка умерла в Москве после пластики
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Трамп предъявил России новое обвинение

Русская канадка умерла в Москве после пластики 

Рамблер 1 час назад
Гражданка Канады русского происхождения скончалась в Москве после операции по увеличению груди, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, 41-летняя женщина, родившаяся в Барнауле, но постоянно проживающая в Канаде, приехала в российскую столицу, что сделать несколько пластических операций.
Так, примерно три недели назад женщина исправила форму носа, а на прошлой неделе — форму груди в клинике на Троицкой улице. После второго хирургического вмешательства у пациентки, по предварительным данным, развился анафилактический шок, утром 14 апреля ее госпитализировали в одну из больниц Москвы, а два дня спустя женщина скончалась.
Следственный комитет инициировал проверку по факту произошедшего. Между тем в клинике, где была проведена вторая операция, настаивают на ее успешности.
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