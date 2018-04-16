Помочь нуждающимся и поучаствовать в квестах можно будет на Весенней неделе добра

Весенняя неделя добра стартовала в столице, продлится она до 22 апреля. В программе — более 500 мероприятий, среди которых есть уроки добра, экологические квесты, выставки, донорские и благотворительные акции, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Помимо этого, горожан ждут субботники, экскурсии, забеги, мастер-классы. Волонтеры подарят ветеранам в пансионатах цветы, для ребят из детских домов соберут книги и игрушки, для нуждающихся семей подготовят вещи. Дети с особенностями развития станут участниками интерактивной экологической акции, а для людей с ограниченными возможностями проведут экскурсии в контактном зоопарке в Битцевском лесу.

19 апреля в парке «Новослободский» запланирована акция по весеннему благоустройству. 20 апреля участники Весенней недели добра отметят День донора, мероприятия по его случаю состоятся в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и в центре крови Первого МГМУ имени Сеченова.

Акции 21 апреля будут связаны с Международным днем охраны памятников и исторических мест. Места проведения мероприятий — Донской мужской монастырь, дом-особняк Палибина и музей-усадьба «Архангельское». 21 апреля в парке «Красная Пресня» устроят экосубботник.

Торжественное закрытие Весенней недели добра намечено на 22 апреля, в Международный день Земли. В этот день запустят общественное движение «Волонтеры Москвы». Участниками церемонии должны стать три тысячи человек. Всего в мероприятиях Весенней недели добра примут участие более 20 тысяч участников, а также представители некоммерческих организаций и органов исполнительной власти. Можно присоединиться к одному из событий или организовать собственное. Расписание всех событий доступно на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

В апреле в городе проходил фестиваль «Пасхальный дар». В 2018 году его посвятили благотворительности. На фестивале работали фонды, которые помогают малоимущим семьям, детям с инвалидностью, сиротам, бездомным животным. Посетили фестиваль более 4,7 миллиона москвичей.