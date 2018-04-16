В Мурманском рыбном порту обнаружили артиллерийский снаряд

МУРМАНСК , 16 апреля. / ТАСС /. Артиллерийский снаряд, скорее всего, времен Великой Отечественной войны, обнаружили в Мурманском морском рыбном порту во время дноуглубительных работ. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель порта.

"Снаряд, вероятно, поднял из Кольского залива кран при дноуглубительных работах, позже он был обнаружен рабочими", — сказали в порту.

Обнаружили его возле причалов, судов поблизости нет. Идентификацией и утилизацией снаряда займутся военные саперы.

Ранее в Мурманске подобные находки уже случались. Так, около 2-х лет назад во время реконструкции центральной гостиницы Мурманска на главной площади города в земле нашли авиационная бомба времен ВОВ.