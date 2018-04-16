В МЭР рассказали, когда санкции США могут повлиять на российскую экономику

Новые американские санкции повлияют на реальную экономику России только в случае долгосрочного негатива на финансовых рынках. Об этом сообщается в материалах Минэкономразвития.

"Введение новых санкционных мер в отношении российских компаний, бизнесменов и топ-менеджеров привело к повышению волатильности на финансовых рынках. Последствия для реального сектора российской экономики могут наступить только в случае долгосрочного сохранения негативных тенденций на финансовых рынках", — заявили в министерстве.