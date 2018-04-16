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Преступники из мести расстреляли многодетную мать на глазах родственников
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Преступники из мести расстреляли многодетную мать на глазах родственников 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Переезд в квартиру матери не спас Розу дель Кармен Кастильо Пенья от расправы, которую учинили соратники ранее ограбившего ее дом и до смерти забитого полицейскими Джонатана Энрике Акосты — 35-летнюю уроженку венесуэльского штата Сулия расстреляли на глазах младшей дочери, сообщает Noticia al Dia. Свою месть злоумышленники сняли на видео.
В конце марта из дома Розы в муниципалитете имени Симона Боливара грабители вынесли все ценное, напоследок пригрозив хозяйке неприятностями, если она рискнет обратиться в полицию. Женщина, судя по всему, узнавшая одного из налетчиков, решила не давать ему спуску и все же написала заявление, указав в нем приметы подозреваемого.
Третьего апреля стражи порядка вышли на след Акосты, но тот встретил их с ружьем в руках. Подробности противостояния остались за рамками репортажей местных СМИ, они лишь констатировали, что подозреваемый скончался в тот же день в полицейском участке при невыясненных обстоятельствах.
Членам банды, в которую входил Акоста, не составило труда выяснить, кто же сдал их подельника, после чего Роза начала получать звонки с угрозами. На сей раз она не пошла к следователям, а вместе стремя детьми переехала к своей маме, полагая, что в другом районе города ее не найдут. Надежды оказались тщетны — около 10 часов вечера 5 апреля в квартиру вломились трое вооруженных мужчин и потребовали, чтобы Роза вышла на улицу. Дабы не поднимать шум и не привлекать внимание соседей, незнакомцы пообещали, что только поговорят с женщиной, однако тут же поставили ее к стенке и открыли огонь на глазах младшей дочери и матери. Более того, злоумышленники произвели три контрольных выстрела, когда Роза рухнула на порог родительского дома.
В минувшую субботу полицейские сообщили о задержании пятерых подозреваемых в жестокой расправе, среди них оказались трое мужчин, два года находившихся в розыске.
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