Иван Середа: как кашевар одним топором обезвредил фашистский танк

Все знают сказочку про солдатскую кашу из топора. Но жизнь иной раз подбрасывает такие сюжеты, что куда там фольклору. Вот, к примеру, еще одна история про солдата, который топором целый экипаж фашистского танка угостил, да так, что немцам эту кашу и не расхлебать!

Дело было в июне 1941 года на Северо-Западном фронте, в районе Даугавпилса . 10-й танковый полк 8-й танковой дивизии Третьего рейха получил приказ прорвать оборону Красной армии и войти в тыл к нашим войскам.

Два танка справились с этой задачей раньше других и оказались на опушке небольшого леска, за которым грохотал фронт. Одна из бронированных машин поперла через кустарник дальше, а экипаж второй обнаружил рядом с опушкой … дымящуюся полевую кухню. И рядом — ни души. Развеселившиеся немцы вообразили, что помимо удачного выполнения боевого задания им светит еще и красноармейского обеда отведать. А какой же солдат откажется от дармовых харчей?

Подъехав поближе к кухне, лязгающее механическое чудище замерло, затем из люка показался самый шустрый немец. Впрочем, возможно, он был самым голодным. Принюхался: пахнет вкусно. Немец собрался уже выпрыгнуть из танка, чтобы снять пробу, как вдруг увидел, что к нему из леска мчится здоровенный русский солдат с топором! Крышка танка захлопнулась. Ожил и принялся плевать пулями пулемет. [С-BLOCK]

Вероятно, немцы полагали, что тут их внезапному противнику и конец, но они не знали, с кем имеют дело.

Солдатская судьба свела их с кашеваром 91-го танкового полка 46-й танковой дивизии 21-го механизированного корпуса Северо-Западного фронта Иваном Павловичем Середой, уроженцем Донбасса. В 1941 году ему было 22 года. После школы Иван поступил в пищевой техникум, и поэтому когда его в 1939 году призвали в армию, вопроса о воинской специальности не возникло: пост солдата Середы был на кухне.

В тот день он готовил для бойцов своего подразделения обед, и вдруг — немецкие танки! Целых два! [С-BLOCK]

Наверное, никто не осудил бы Ивана, попытайся он сбежать, не с карабином же и топором — а другого оружия у него не было — воевать против танков. Однако Иван не растерялся. Быстро отвел лошадей в лесок, а сам спрятался за полевой кухней и стал наблюдать. Один танк прошел дальше, а второй остановился совсем рядом, и из него, весело смеясь, полез какой-то немец. Причем, его намерения у повара никаких сомнений не вызвали. Фриц явно хотел слопать обед, который Иван готовил для своих ребят. Ну уж нет!

Сжав топор, Иван Середа бросился на непрошеного гостя. Когда захлопнулся люк и застучал пулемет, Иван был уже на броне. Он накрыл смотровую щель танка своим поварским халатом, затем несколькими ударами топора он погнул дуло пулемета. И начал со всей силы дубасить топором по броне, крича во весь голос: «Хенде хох, гансики! Налетай ребята, окружай, круши фрицев».

Напомним: это было самое начало войны. Немцы тогда еще не знали, на что способны советские солдаты в бою, и они даже предположить не могли, что их атакует один-единственный повар, а не целое подразделение. [С-BLOCK]

В общем, крышка люка откинулась, и из нее появился давешний любитель дармовщинки с поднятыми руками. За ним — другие. Под прицелом карабина Ивана Середы они связали друг друга, на том война для них и кончилась.

Когда взвод, в котором служил Середа, вернулся после выполнения боевой задачи, бойцы увидели такую картину: у полевой кухни стоит немецкий танк, рядом — связанные немцы. А их повар орудует у полевой кухни, переживает, что из-за всех этих приключений не успел кашу доварить. Вот хохот стоял!

История быстро стала известной высшему командованию, о ней писали в армейских газетах, и ее так часто стали использовать в различных пропагандистских материалах, что «повар Середа» стал восприниматься как фольклорный персонаж, вроде того самого удальца, который кашу из топора варил. [С-BLOCK]

Однако, это подлинный случай, и он имеет документальное подтверждение.

Иван Середа сражался до конца войны, совершил еще немало подвигов. Например, во время одной из боевых операций он уничтожил связкой гранат немецкий танк, а когда убили пулеметчика, Иван заменил его и уничтожил десять гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 августа 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Середе Ивану Павловичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». [С-BLOCK]

В 1942 году Ивана Середу направили на курсы усовершенствования командного состава. Войну он закончил в звании старшего лейтенанта, прибавив к звезде Героя Советского Союза и ордену Ленина орден Отечественной войны 2-й степени и несколько медалей.