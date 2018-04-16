Поощрительная выплата комиссионеру за исполнение плана продаж подлежит включению в базу 

Минфин разъяснил, должен ли комиссионер включать в базу по НДС поощрительные премии за осуществление плана продаж.
Факт поощрения организация планирует закрепить в договоре комиссии.
Ведомство обосновало ответ следующим образом.
Поскольку премия выплачивается за реализацию товаров и является вознаграждением именно по договору комиссии, то, согласно п. 1 ст. 156 и пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ, данные суммы увеличивают доход, и, следовательно, включаются в базу по налогу.
ПИСЬМО Минфина РФ от 16.03.2018 № 03-07-11/16393
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