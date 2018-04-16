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Совет депутатов заслушал информацию руководителя ЦДС «Новогиреево» о работе учреждения в 2017 году
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Совет депутатов заслушал информацию руководителя ЦДС «Новогиреево» о работе учреждения в 2017 году 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Отчёт руководителя ГБУ «Центр досуга и спорта „Новогиреево“ Владимира Борисова о деятельности учреждения в 2017 году прозвучал на очередном заседании Совета депутатов.
За отчетный период, по словам Владимира Борисова, Центр досуга и спорта „Новогиреево провел сто четыре спортивных и досуговых мероприятия. Шестьдесят восемь из них из состоялись в рамках государственного задания, еще тридцать шесть — по собственной инициативе сотрудников ЦДС. Из шестидесяти восьми обязательных мероприятий пятьдесят три спортивных и пятнадцать — культурно-массового характера.
Мероприятия проходили как в помещениях Центра, так и на территории района — в парках, скверах и на спортплощадках.
Самыми массовыми спортивными мероприятиями в минувшем году стали Спартакиада допризывной молодёжи, Кубок по футболу памяти Ф. Воронцова, Ярмарка спорта и другие. Яркими событиями жизни района стали конкурсы красоты Мистер и Мисс Новогиреево, Масленичные гуляния, кулинарный конкурс для старшего поколения и другие.
На базе ЦДС четвёртый год функционирует Молодёжный актив. В составе актива — больше двадцати человек и они за 2017 год провели семь семинаров и воспитательных лекций для молодёжи.
Владимир Борисов сообщил также, что на данный момент в ЦДС „Новогиреево“ работает двадцать семь бесплатных и шесть платных кружков, студий и секций. За 2017 год в ЦДС открыто три новых кружка: танго, кружок игры на гитаре и студия импровизации. Весной этого года ЦДС „Новогиреево“ активно включился в реализацию городской программы „Московское долголетие“.
Адрес ЦДС „Новогиреево: улица Мартеновская, дом 30.
Телефон для справок и запись в студии: 8 (495) 301-83-56.
Фото — Александр Калугин.
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