400 тысяч человек выйдут на первомайские митинги и демонстрации на Кубани

По словам Вениамина Кондратьева, особое внимание нужно уделить ветеранам Великой Отечественной войны.

«Обязательно должно быть организовано сопровождение автобусов с ветеранами и детьми патрулями ГИБДД и медиками», — заявил глава региона.

Кроме того, в преддверие Дня Победы с 23 апреля в регионе стартует ежегодная гражданская кампания «Георгиевская лента». Всего в крае будет организовано около 100 пунктов раздачи лент. 8 и 9 мая запланировано проведение «Вахты Памяти», памятных мероприятий у обелисков воинской славы, братских могил воинов.

Как показывает опыт последних лет, наиболее массово проходит традиционная общественная акция — «Бессмертный полк». В 2017 году он объединил в своих рядах более 520-ти тысяч участников. Ожидается, что и в этом году их число не уменьшится.