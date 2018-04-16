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400 тысяч человек выйдут на первомайские митинги и демонстрации на Кубани
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400 тысяч человек выйдут на первомайские митинги и демонстрации на Кубани 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По словам Вениамина Кондратьева, особое внимание нужно уделить ветеранам Великой Отечественной войны.
«Обязательно должно быть организовано сопровождение автобусов с ветеранами и детьми патрулями ГИБДД и медиками», — заявил глава региона.
Кроме того, в преддверие Дня Победы с 23 апреля в регионе стартует ежегодная гражданская кампания «Георгиевская лента». Всего в крае будет организовано около 100 пунктов раздачи лент. 8 и 9 мая запланировано проведение «Вахты Памяти», памятных мероприятий у обелисков воинской славы, братских могил воинов.
Как показывает опыт последних лет, наиболее массово проходит традиционная общественная акция — «Бессмертный полк». В 2017 году он объединил в своих рядах более 520-ти тысяч участников. Ожидается, что и в этом году их число не уменьшится.
Глава региона подчеркнул, что до первого мая в муниципалитетах должны быть приведены в надлежащий порядок памятники военной истории, мемориальные сооружения, воинские захоронения и прилегающие к ним территории, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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