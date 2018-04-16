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Регионы получат 2 млрд рублей на переход к «электронному» здравоохранению
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Регионы получат 2 млрд рублей на переход к «электронному» здравоохранению 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Семьдесят пять регионов получат из резервного фонда Правительства в качестве межбюджетных трансфертов средства на 2 млрд рублей на внедрение в государственных и муниципальных организациях медицинских информационных систем.
Соответствующее распоряжение, подписанное председателем Правительства Дмитрием Медведевым 12 апреля, размещено на сайте кабмина.
Подготовленное Минздравом в рамках реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» предложение направлено на повышение эффективности оказания медпомощи гражданам путём внедрения информационных технологий в медицинские организации.
Этому, по версии разработчиков документа, поможет ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграция с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на портале госуслуг.
Для этого в медицинских организациях необходимо внедрить информационные системы, с помощью которых будет обеспечен полный переход на электронные медицинские документы, а также подключить их к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Федерации и к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.
В соответствии с их заявками 75 регионов получат на эти цели из резервов кабмина два миллиарда рублей.
Развитие информатизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит, в частности, обеспечить ведение электронного расписания врачей, дистанционную запись граждан на приём с использованием портала госуслуг, сформирует счета за оказанную помощь для оплаты территориальным фондам обязательного медицинского страхования.
Проект документа одобрен на заседании Трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 5 апреля.
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