Регионы получат 2 млрд рублей на переход к «электронному» здравоохранению

Семьдесят пять регионов получат из резервного фонда Правительства в качестве межбюджетных трансфертов средства на 2 млрд рублей на внедрение в государственных и муниципальных организациях медицинских информационных систем.

Соответствующее распоряжение, подписанное председателем Правительства Дмитрием Медведевым 12 апреля, размещено на сайте кабмина.

Подготовленное Минздравом в рамках реализации приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» предложение направлено на повышение эффективности оказания медпомощи гражданам путём внедрения информационных технологий в медицинские организации.

Этому, по версии разработчиков документа, поможет ведение медицинской документации в электронном виде, а также интеграция с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на портале госуслуг.

Для этого в медицинских организациях необходимо внедрить информационные системы, с помощью которых будет обеспечен полный переход на электронные медицинские документы, а также подключить их к государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Федерации и к единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

В соответствии с их заявками 75 регионов получат на эти цели из резервов кабмина два миллиарда рублей.

Развитие информатизации медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, позволит, в частности, обеспечить ведение электронного расписания врачей, дистанционную запись граждан на приём с использованием портала госуслуг, сформирует счета за оказанную помощь для оплаты территориальным фондам обязательного медицинского страхования.

Проект документа одобрен на заседании Трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 5 апреля.