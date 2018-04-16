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Топ-менеджеру «Новатэк» могут запретить работать в России
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Топ-менеджеру «Новатэк» могут запретить работать в России 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Заместитель председателя правления газодобывающей компании «Новатэк» Марк Энтони Джетвей может потерять возможность работать в России из-за предложения депутатов Госдумы ввести ограничения на работу в РФ граждан США. Таким образом в ГД планируют ответить на американские санкции, пишет «Life».
Ограничения на работу могут коснуться граждан США и других иностранных государств, в том числе и в качестве высококвалифицированных специалистов. Конкретные списки определит правительство.
Стоит отметить, что заместитель председателя правления «Новатэк» Марк Энтони Джетвей занимает эту должность почти восемь лет — с июля 2010 года.
За его плечами Университет штата Аризона со степенью бакалавра в области бухгалтерского учета и аспирантура в Университете Пейс в Нью-Йорке. Известно, что в 1995 году Джетвей переехал в Москву, где получил назначение партнером PwC Global Energy. Он руководил отделом PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭК и горнодобывающей отрасли.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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