Топ-менеджеру «Новатэк» могут запретить работать в России

Ограничения на работу могут коснуться граждан США и других иностранных государств, в том числе и в качестве высококвалифицированных специалистов. Конкретные списки определит правительство.

Стоит отметить, что заместитель председателя правления «Новатэк» Марк Энтони Джетвей занимает эту должность почти восемь лет — с июля 2010 года.