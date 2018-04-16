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Михаил Исаев проверил состояние городского водовода на улице Тархова
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Михаил Исаев проверил состояние городского водовода на улице Тархова 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Глава города Михаил Исаев лично проверил, как идет ремонт городского водовода на улице Тархова. Напомним, что реконструкция коммуникаций идет в рамках концессионного соглашения.
Мэр отметил своевременность выбора данного участка городского водовода исполнителем — ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», а также ​ организацию работ, применение современных материалов и методов.
— Сегодня поселки и микрорайоны активно развиваются и осваиваются. Водопровод на Тархова является основным участком сети, по которой осуществляется водоснабжение многоэтажной жилой застройки в пос. Солнечный с населением около 100 тыс. человек. Изначально, этого участка не было в планах на 2018 год, но, видя ситуацию в зимний период времени, мы обратились к концессионеру с просьбой приступить к работам раньше. И нам пошли на встречу, включив данный участок в программу развития и замены коммуникаций на 2018 год. В июне замена водовода продолжится на участке от проспекта Строителей до Перспективной. Мы все помним, как не так давно в течение нескольких суток порыв на данном отрезке доставлял неудобства жителям Ленинского района, — отметил Михаил Исаев.
Директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев пояснил, чем руководствовалась компания, выбирая фронт работ.
— На данном участке водовода только за последний год было зафиксировано порядка 14 повреждений. Нагрузка на коммуникации в микрорайоне с каждым годом растет. Нами было принято решение проложить трубы большего диаметра, это позволит сократить аварийность объекта, снизить потери воды и создать дополнительный резерв для дальнейших подключений новых абонентов, — сказал Астраханцев.
Участок работ по замене аварийного водовода на Тархова вошел в первый, краткосрочный этап реализации мероприятий концессионного соглашения в рамках модернизации городской системы водоснабжения, который планируется завершить к 2020 году.
На 2018 год предусмотрена перекладка участка водовода от ФОК «Кристаллик» до улицы Чехова.
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