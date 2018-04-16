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В России предложили проводить контрольные закупки автомобилей
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В России предложили проводить контрольные закупки автомобилей 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Контрольные закупки автомобилей, которые при плохом качестве сборки несут большую угрозу здоровью граждан, готов производить Росстандарт. Как информируют «Известия» соответствующие поправки в закон о техрегулировании уже подготовлены Минпромторгом и направлены на согласование в правительство. Помимо автомобилей, контрольные закупки коснутся автозапчастей и ГСМ.
Контрольная закупка будет осуществляться только при достаточно серьезных основаниях и в рамках внеплановой выездной проверки, в первую очередь — в отношении контрафакта и фальсификата. Возможность проводить контрольные закупки будет предоставлена в случае, если надзор не осуществляется в рамках иных видов контроля.
Осенью прошлого года ведомство выявило поставщиков фальсифицированных автокомпонентов, которые получали на них сертификаты на основе одобрения типа транспортного средства одной известной автокомпании. В действительности этого не позволяет техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств», на что и указал Росстандарт. В числе продукции, находящейся в наибольшей зоне риска в части несоответствия обязательным требованиям безопасности, значатся запасные части, детские удерживающие устройства, колеса из легких сплавов и ряд других товаров.
По оценке национального исследовательского университета ВШЭ, в среднем за год оборот рынка контрафакта в России составляет 2,5 триллиона рублей, что соответствует 9% доли рынка розничной торговли.
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