Осужденная за поддельный диплом экс-завкафедрой академии СК перешла туда из академии МЧС

МОСКВА , 16 апреля. / ТАСС /. Бывшая заведующая кафедрой Московской академии СК Людмила Симанович, осужденная за использование поддельных дипломов, до этого, согласно ее трудовой книжке, работала в Академии гражданской защиты МЧС . Об этом сообщил и. о. ректора Московской академии СК России Анатолий Багмет.

По его словам, «факт поддельности дипломов и аттестатов, предоставленных Симанович, был выявлен Московской академией СК самостоятельно в рамках работы по проверке подлинности дипломов, подтверждающих получение ученых степеней и званий». Он добавил, что «визуально отличить документы Симанович от подлинных не представлялось возможным в момент ее трудоустройства». Уже после проверки подложные дипломы были изъяты, а она освобождена от должности приказом академии от 9 ноября 2017 года за нарушение присяги и совершение проступка, порочащего честь сотрудника СК.

"При этом необоснованно начисленная ей за весь период работы ежемесячная надбавка за ученую степень доктора наук была удержана", — сообщил Багмет. Материалы проверки Академия незамедлительно направила в ГСУ СК РФ по Москве для возбуждения уголовного дела. Багмет заметил, что «согласно трудовой книжке, представленной при трудоустройстве, преподавательской деятельностью Симанович занималась с 2004 года. До приема на работу в Московскую академию Следственного комитета она работала в Академии гражданской защиты МЧС России, занимая должности доцента и заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин».

По его словам, «в настоящее время исключена возможность трудоустройства в Академию СК России лиц с заведомо подложными документами об образовании, так как предварительно делаются запросы в Министерство образования для получения подтверждения проверки подлинности предоставляемых документов».

13 апреля прокуратура Москвы сообщила, что мировой судья признал экс-сотрудницу Московской академии СК 40-летнюю Людмилу Симанович виновной в использовании заведомо подложных документов и назначил ей штраф в 30 тыс. рублей. По данным следствия, в октябре 2016 года она приобрела у неустановленного лица поддельные дипломы кандидата и доктора юридических наук, аттестаты доцента и профессора по специальности «юриспруденция», представила эти документы при трудоустройстве в академию СК на должность профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин, а затем стала заведующей кафедрой. Свою вину она полностью признала и раскаялась в содеянном.