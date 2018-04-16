Ещё
Калининградцев, оплачивающих счета по нормативу, обяжут заплатить за отопление за весь апрель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп предъявил России новое обвинение
Трамп предъявил России новое обвинение

Калининградцев, оплачивающих счета по нормативу, обяжут заплатить за отопление за весь апрель 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Это коснётся жителей почти 900 домов. Напомним, отопительный сезон закончился в областной столице на прошлой неделе в связи с наступлением теплой погоды.
Кирилл Зуб, пресс-секретарь МУП «Калининградтеплосеть»:
— В домах, оснащённых общедомовым прибором учета, оплата будет происходить согласно этим счётчикам. Сколько гигакалорий поступило, фактически на отопление конкретного дома, именно столько попадет в расчёт гражданам. В домах, которые рассчитываться по нормативу, где нет технической возможности установить прибор учета либо этот дом потребляет меньше установленного объёма тепла и счетчик там ставить не выгодно, там будет проходить оплату по нормативу.
Вести Калининград: последние новости
Из 10 кандидатов на должность главы Калининграда осталось трое Старт 4-й Неделе Финансовой грамотности дал турнир по спортивно-интеллектуальному двоеборью В Польше открыли советский мемориал после реставрации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль призвал россиян не играть в прятки384
Трамп предъявил России новое обвинение138
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии147
На Россию надвигаются опасные заморозки30
Кобзон доставлен в больницу61
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение