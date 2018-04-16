Калининградцев, оплачивающих счета по нормативу, обяжут заплатить за отопление за весь апрель

Это коснётся жителей почти 900 домов. Напомним, отопительный сезон закончился в областной столице на прошлой неделе в связи с наступлением теплой погоды.

Кирилл Зуб, пресс-секретарь МУП «Калининградтеплосеть»:

— В домах, оснащённых общедомовым прибором учета, оплата будет происходить согласно этим счётчикам. Сколько гигакалорий поступило, фактически на отопление конкретного дома, именно столько попадет в расчёт гражданам. В домах, которые рассчитываться по нормативу, где нет технической возможности установить прибор учета либо этот дом потребляет меньше установленного объёма тепла и счетчик там ставить не выгодно, там будет проходить оплату по нормативу.