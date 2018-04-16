Артисты танцевальной студии Dance mix дадут концерт в центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского

В честь Международного дня танца хореографическая студия Dance mix 22 апреля представит праздничную программу в Культурном центре «Онежский» поблизости от Дмитровского района. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

«Ведущий творческий коллектив города Москвы «Хореографическая студия Dance mix» Культурного центра «Онежский» не мог оставить этот прекрасный праздник без внимания. Приглашаем всех желающих принять в нем участие. В программе: выставка фоторабот «Dance mix вдохновляет», мастер-класс по сценическому гриму, концертно-развлекательная программа, большой флешмоб, запуск шариков-желаний, рисунки на асфальте и много положительных эмоций», — говорится в сообщении пресс-службы.

Концерт начнется в 15.00. Посмотреть на выступление коллектива приглашаются все желающие.

Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу ул. Флотская, д. 25. (мю)