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Артисты танцевальной студии Dance mix дадут концерт в центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского
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Артисты танцевальной студии Dance mix дадут концерт в центре «Онежский» неподалеку от Дмитровского 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В честь Международного дня танца хореографическая студия Dance mix 22 апреля представит праздничную программу в Культурном центре «Онежский» поблизости от Дмитровского района. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
«Ведущий творческий коллектив города Москвы «Хореографическая студия Dance mix» Культурного центра «Онежский» не мог оставить этот прекрасный праздник без внимания. Приглашаем всех желающих принять в нем участие. В программе: выставка фоторабот «Dance mix вдохновляет», мастер-класс по сценическому гриму, концертно-развлекательная программа, большой флешмоб, запуск шариков-желаний, рисунки на асфальте и много положительных эмоций», — говорится в сообщении пресс-службы.
Концерт начнется в 15.00. Посмотреть на выступление коллектива приглашаются все желающие.
Напоминаем, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу ул. Флотская, д. 25. (мю)
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