Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения

Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Документом вносятся поправки в ряд законодательных актов. К примеру, поправка, вносимая в закон «О правовом положении иностранцев», связана с недопущением временно пребывающих в Республике Казахстан иностранцам осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

В закон «О миграции населения», в частности, вносятся поправки, направленные на охват мерами государственной поддержки не только семей переселенцев, но и отдельно самих переселенцев, в том числе не состоящих в браке, для включения в региональную квоту. —0—