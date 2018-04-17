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Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения
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Президент Казахстана подписал поправки в законодательство по вопросам занятости и миграции населения 

ИА Синьхуа 1 час назад
Об этом сегодня сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Документом вносятся поправки в ряд законодательных актов. К примеру, поправка, вносимая в закон «О правовом положении иностранцев», связана с недопущением временно пребывающих в Республике Казахстан иностранцам осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
В закон «О миграции населения», в частности, вносятся поправки, направленные на охват мерами государственной поддержки не только семей переселенцев, но и отдельно самих переселенцев, в том числе не состоящих в браке, для включения в региональную квоту. —0—
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