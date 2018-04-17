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В прошлом году на территории района Печатники отремонтировали более 20 детских площадок
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В прошлом году на территории района Печатники отремонтировали более 20 детских площадок 

Управа района Печатники города Москвы 48 минут назад
Фото: Марьинский вестник
В 2017 году на территории района Печатники отремонтировали 21 детскую площадку. Были заменены свыше 200 МАФ. Ремонтные работы прошли за счет средств стимулирования управы, об этом сообщили в управе района.
Также здесь установили резиновое покрытие площадью 5571,5 кв.м., одну спортивную площадку с установкой 15 тренажеров, произвели замену наливного резинового покрытия на 2-х спортивных площадках.
В управе добавили, что на территории района в 2017 году выполнен ремонт шести площадок тихого отдыха. (то)
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