В прошлом году на территории района Печатники отремонтировали более 20 детских площадок

В 2017 году на территории района Печатники отремонтировали 21 детскую площадку. Были заменены свыше 200 МАФ. Ремонтные работы прошли за счет средств стимулирования управы, об этом сообщили в управе района.

Также здесь установили резиновое покрытие площадью 5571,5 кв.м., одну спортивную площадку с установкой 15 тренажеров, произвели замену наливного резинового покрытия на 2-х спортивных площадках.

В управе добавили, что на территории района в 2017 году выполнен ремонт шести площадок тихого отдыха. (то)