Вокалистка из Хорошево-Мневников стала лауреатом городского конкурса 

Солистка студии эстрадно-джазового вокала «Голос» Дворца творчества «Хорошево» Диана Татаренко стала лауреатом III степени V Московского открытого детско-юношеского фестиваля-конкурса пения на иностранных языках «Фа-Си-Ля».
— Наша воспитанница отличилась в номинации «Пение на английской языке. Джазовый вокал». Поздравляем ее и педагога студии «Голос» Софью Кузнецову, желаем дальнейших творческих успехов и удачи в новых начинаниях, — отметили в пресс-службе Дворца творчества.
Напомним, фестиваль-конкурс «Фа-Си-Ля» проходил в рамках Московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы». (ео)