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Госдума рассмотрит проект об ответе на действия США 15 мая
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Госдума рассмотрит проект об ответе на действия США 15 мая 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ГОСДУМА 15 МАЯ РАССМОТРИТ В I ЧТЕНИИ ПРОЕКТ ОБ ОТВЕТНЫХ МЕРАХ РФ НА ДЕЙСТВИЯ США — ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-СПИКЕР МЕЛЬНИКОВ
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