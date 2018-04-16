Из Вельска — Путину: горожане, недовольные новым главой, митингуют и требуют отставок

Вельске продолжает разгораться скандал вокруг выборов нового главы города. Люди хотят, чтобы Игорь Рогозин остался на своем месте и был переизбран. В поддержку этого требования было подготовлено обращение, которое подписали более 3,5 тысячи человек. Только вот решать, кто будет руководить городом, люди не могут — в Вельске действует система сити-менеджмента, а потому новый глава — зона ответственности местных депутатов.

И народные избранники свой выбор сделали. Девять человек проголосовали за Дмитрия Ежова , которого сторонники Рогозина называют протеже главы района Виктора Шерягина. В день голосования противники этого решения вышли на митинг. В минувшую субботу они собрались снова, чтобы потребовать отставки депутатов, которые выбрали Ежова.

— Мы пришли снова и говорим: Шерягин, уходи! Боровиков (председатель собрания. — Прим. ред.), ты всех достал, иди на пенсию — копай картошку и собирай грибы. Миллион, который ты берешь каждый год из нашего бюджета, нужен для постройки чего-нибудь полезного, — сказал со сцены один из организаторов митинга Алексей Цаплин

Митинг задержался примерно на 40 минут. Звукооператор, который должен был настроить звук, отказался. По словам организаторов мероприятия, мужчине угрожали увольнением из ДК, в котором он работает.

— С вечера пришел звукооператор, посмотрел аппаратуру, всё нормально, говорит. Приходит в 12 часов, как мы договаривались, и он сказал, что его уволят с ДК, если он поедет нам все устанавливать. Митинг задержали на 40 минут. Народу много, а митинг не начинается. 40 минут люди ждали, когда с ними будут говорить. Пока занимались тем, чтобы установить аппаратуру, я ходил, раздавал листовки, — рассказал Алексей Цаплин.

Вместе с листовками выдавали и фотографии чиновников, которые голосовали за Ежова.

— Мы знаем, кто за кого голосовал, потому что мы знаем, кто нормальные, а кто бюджетники. Лично с каждым разговаривали, а они отвечали, за Ежова или за Рогозина будут голосовать, — рассказал Алексей Цаплин.

Выступавших людей было около 15. Люди приходили и ставили подписи под резолюцией. Подписавшись, они выражали свое недоверие Виктору Шерягину и требовали его отставки, а также выборов прямых выборов главы района и города. После этого кто-то оставался, а кто-то уходил. Всего за несколько часов собрали 358 подписей. Помимо отставок в документе обозначено требование провести проверку причастности администраций МО «Муравьевское» и МО «Вельский муниципальный район» и руководства агрофирмы «Вельск» к передаче сельскохозяйственных земель в собственность ООО «Чистый Бор».

— Митинг это право оппозиции высказывать свое мнение, тем более ведь скоро выборы. Партиям таким образом надо набирать очки. А на митинге было человек около 220, — отметил в беседе с 29.ru Виктор Шерягин. Он подчеркнул, что «главу города Вельска избирают депутаты городского совета, и это их право».

— Я думаю, мало кто может заставить их проголосовать против своего мнения. Я однозначно не поддерживал Рогозина, — резюмировал собеседник издания.